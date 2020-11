أول قرار لـ ترامب بعد خسارته الانتخابات الأمريكية

أقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر.

وبتغريدة عبر تويتر، شاكراً إياه على خدمته، أعلن ترامب إقالة إسبر.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..