أول قرار لـ ترامب بعد خسارته الانتخابات الأمريكية

أقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر.

وبتغريدة عبر تويتر، شاكراً إياه على خدمته، أعلن ترامب إقالة إسبر.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

كما أعلن ترامب، بتغريدة أخرى، كريستوفر سي ميللر، وزيراً للدفاع خلفاً لإسبر.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلِن فوز بايدن بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما) التي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب.

وقال ترامب ، السبت، إن جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أن حملته سترفع دعوى في المحكمة للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: "الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا".

ومهما كان موقف ترامب، فإن الدستور ينص على انتقال السلطة في 20 يناير عند الظهر.