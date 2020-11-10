عبدالمنعم سعيد: لعبة الانتخابات الأمريكية انتهت والمحكمة لن تفيد ترامب

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد أن لعبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت ولن تغير المحكمة العليا التي لجأ لها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتيجة.

وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية وكل ولاية لها قانونها الانتخابي الخاص بها والذي يشمل آلية التصويت والتصرف في الأصوات الباطلة، مشددًا على أن جميع الولايات تضع أماكن للتصويت وأن أي شخص يرغب في التصويت في يوم مختلف يرسل رسالة لهيئة الانتخابات ويردون عليه باستمارة معينة فيها باركود ويرسلها بعد التصويت فيها وأن بعض الولايات تقوم بعد هذه الأصوات فور وصولها والبعض يعدها بعد التصويت المباشر وتختلف من ولاية لأخرى.

وأوضح سعيد أن ترامب أمامه خيار مهم وهو تهنئة الرئيس الجديد والاعتراف بخسارة الانتخابات والاتصال ببايدن وتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ولفت سعيد إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تنتهِ حتى الآن وستنتهي فعليًا في ديسمبر، مؤكدًا أن بايدن يمكنه اللجوء في هذه الفترة للكونجرس خاصة بعد منع موظفيه الانتقاليين من دخول البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يدخل البيت الأبيض باستخدام القوة، مستبعدًا حدوث ذلك ومتوقعًا تدخل العقلاء في الحزب الجمهوري، ضاربًا المثل ببوش الابن والذي هنأ بايدن بفوزه بالرئاسة.

واكد سعيد أن هناك اتجاها لدى الجمهوريين بتفضيل الوطن على الحزب مؤكدًا أن ترامب لديه اختيار للتمرد خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يمكن استبعاد هذا الخيار.

وأشار سعيد أن ترامب حصل على 71 مليون صوت وأن عددا كبيرا من الولايات أعطته صوتها وأنه يعتبر أن الانتخابات تم تزويرها، مؤكدًا أنه سيستثمر أي فشل لبايدن وقرارته بخصوص الهجرة واتفاقية باريس وأنه سيقوم بمهاجمتها من جديد، موضحًا أن ترامب من حقه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024.

ولفت سعيد إلى أن بايدن سيبدأ تبادل الملفات بعد اجتماع المجمع الانتخابي وسيكون ترامب وقتها ملزما بتسليم السلطة وأن بايدن سيعمل على اخراج رؤية إدارته خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا أنه سيعمل على موضوع الفيروس والاقتصاد الأمريكي والوحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لن يتغاضى عن 71 مليون صوت لصالح خصمه في الانتخابات وأنه سيخاطبهم وسيعمل على تفكيك الكتلة الموجودة مع ترامب.

وأوضح سعيد أن أزمات الشرق الأوسط تتحسن وأن الأزمة الليبية مثلا تحسنت والأتراك تراجعوا وأن بايدن سيحاول أن يعود حلف الأطلنطي لفاعليته بعدما فككه ترامب وأن هناك القليل الذي يمكن فعله على هذه الجبهة.

واستبعد سعيد أن يتورط بايدن في الأزمة الإيرانية ومشاكل الشرق الأوسط في اليمن والصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن لديه مآخذ عن السلوك الإيراني والاتفاق النووي.