"التضامن": ارتفاع نسبة الطلاق يسبب شرخا في المجتمع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهتم بكل الأعمار والفئات، ولديها برامج لهم جميعا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لفت النظر إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري، حيث وصلت في السنة الأولى من الزواج إلى 38%، وهذا يسبب شرخا في المجتمع المصري.

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن الوزارة أطلقت برنامج "مودة"، وهي تستخدم الـ"سوشيال ميديا"، والوصول إلى الشباب وإطلاق حوار تفاعلي مع الشباب، من خلال منصة "مودة"، وهي بها العديد من الأمور المهمة، مثل تعلم احترام الآخر، ومناهضة العنف، ومواجهة المشاكل المالية، وأيضا مشاكل التعاطي والإدمان، والعلاقة بين الإدمان والطلاق والعنف.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنصة تضم أيضا جزءا خاصا بالدين، والفحوصات الخاصة قبل الزواج، وجزء خاص بالخطبة، وما لهم وما عليهم.

وأوضحت، أنهم يعملون عن تخفيض نسبة الطلاق من خلال عدة برامج، مثل التمكين الاقتصادي، وعلاج المدمنين، بالإضافة إلى برنامج "مودة"، لافتة إلى أن الشباب أصبحوا أكثر تداولا للمعلومات فيما بينهم أكثر ما يسمعون ما أسرهم ووالديهم، وبالتالي الوزارة تحاول إيجاد اختيارات بديلة.

وأشارت إلى أن الوزارة عرفت الطريقة الخاصة بالوصول إلى هذه الفئات، من خلال المنصات والجامعات، والمدارس، وهناك وجود ميداني للوزارة.

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الطلاق ظاهرة سلبية، والتوعية من القضايا الهامة التي يجب الانتباه إليها؛ لما لها من تأثير على الحياة العملية.

وأضافت الوزيرة، على هامش افتتاح مشروع "مودة" للعام الدراسي الجديد 2020، في جامعة حلوان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن قضية "مودة" من الأمور المهمة، لافتة إلي أن المنطقة العربية عامة شهدت مؤخرا نسب طلاق كبيرة، موضحة أن هذا البرنامج جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن جامعة حلوان لها دور مجتمعي كبير في الخدمة المجتمعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأسرة بمثابة دولة مكتملة الأركان، ونجاحها يماثل النجاح في الأوطان، مشيرة إلي أن البرنامج متميز ومتعدد الموضوعات المتكاملة، مؤكدة أنه سيسهم في تشكيل خريطة مستقبل الأسرة المصرية.

وطالبت الوزيرة، الطلاب بدعوة أصدقائهم للاستمتاع ببرامج "مودة"، لما لها من دور في تحسين تكوين الأسر، مؤكدة أن الشباب هم الدور الفعال والرئيسي في تكوين المجتمعات والأمم.