مي عبدالحميد: نسلم وحدات سكنية لـ10 آلاف شخص شهريا

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال الكبير على وحدات الإسكان الاجتماعي شيء يسعد، وهو مسؤولية على أكتافهم، وثقة من الناس، بأن الدولة تقدم إسكان جيد، والطرح الـ14 يضم 125 ألف وحدة سكنية، بينها 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، والإقبال فاق التوقعات، حيث بيعت حتى الآن 78 ألف كراسة شروط.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن من دفعوا مقدمات حتى الآن، حوالي 12 ألف عميل، ويكون 5% من الإسكان لمحدودي الدخل، و10% للإسكان المتوسط، وبعدها يتم تقسيط السعر لمدة حوالي 23 سنة.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 75 متر إلى 120 متر، وموجودة في المدن الجديدة، وهي: "بدر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة- السادات- المنيا الجديدة- ملوي الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة".

وأكدت، أنه ستكون هناك مرحلة ثانية للمحافظات في الفترة المقبلة.

وأشارت، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي تختلف عن سكن العشوائيات الذي تقدمه الدولة لقاطني العشوائيات.

وكشفت، أن الصندوق حتى الآن قدم 670 ألف وحدة سكنية، بينها 336 ألف أسرة مضوا عقود وسكنوا، وانتقل فيها حوالي مليون ونصف إنسان فيها، وهناك 350 ألف وحدة أخرى يتم العمل فيها لتنفيذها، ويتم تسليم من 8 إلى 10 آلاف شخص شهريا، موضحة أن المتقدم يستطيع الحصول على الوحدة السكنية بعد 3 سنوات، من اختياره، والدولة تتيح كل أنواع السكن لجميع فئات المجتمع لتحقيق التوجيه الرئاسي بوجود سكن لكل المصريين، وحتى الفئات الأعلى يوجد عليه إقبال كبير.