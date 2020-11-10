زحام على البريد بسبب "الإسكان الاجتماعي".. وضخ 20 ألف كراسة في ساعتين

شهد عدد كبير من مكاتب البريد زحاما شديدا من قبل المواطنين للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الـ14 لوحدات الاسكان الاجتماعي، في الوقت الذي أكد فيه مسئولو هيئة البريد أنهم بصدد ضخ 20 ألف كراسة شروط جديدة خلال ساعتين نظرا للإقبال الشديد على شرائها.

وقال حاتم الصولي المدير العام بالهيئة القومية للبريد، إنه تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة اللحظية لبيع كراسات الشروط داخل مكاتب البريد، مشيرا إلى أن قوة إنتاج مطابع هيئة البريد تصل إلى 50 ألف كراسة يوميا، وتعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تم الانتهاء من طباعة نحو 120 ألف كراسة تم توزيعها على المكاتب، وأكد أنه خلال ساعتين سيتم ضخ نحو 20 الف كراسة جديدة للقضاء على الزحام الشديد أمام مكاتب الهيئة التي تقوم ببيع الكراسات.

وأضاف الصولي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إجمالي المبيعات حتى الآن وصل إلى 70 ألف كراسة شروط، وسيتم ضخ 50 ألف كراسة غدا لاستيعاب الإقبال الشديد على شراء الكراسات.

وأشار إلى أن الهيئة لديها توجيهات بالاستمرار في طباعة كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي طول فترة سريان الإعلان، ولا يوجد حد أقصى للطباعة، مؤكدا على أن هيئة البريد تعمل دائما في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهدت مكاتب البريد زحاما شديد لشراء كراسات شروط الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في 10 مدينة جديدة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة".

ووفقا لوزارة الاسكان، فإن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم، حيث تقدم الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.