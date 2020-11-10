من قتل عروس العمرانية بعد 120 يوم زواج؟

لم يمر سوى 120 يومًا على زواجها، لتنتهي حياة عروس العمرانية فى العقد الخامس من عمرها، بطريقة بشعة وغامضة، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث والوصول إلى القاتل.

المعاينة المبدئية أثبتت قيام مجهول بالدخول إلى شقة القتيلة مسرح الجريمة بطريقة مشروعة، ووجود بعثرة فى محتويات غرفة النوم، وأشارت معاينة رجال المباحث إلى أن القتيلة مصابة بكدمات وسحجات فى الرقبة، وأن القاتل قام بخنقها بإيشارب واستولى على متعلقاتها الشخصية، كما سرق هاتفها المحمول.

قررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الحادث، كما أمرت باستدعاء شقيق القتيلة والاستماع لأقواله باعتباره مكتشف الجريمة، كما استدعت زوج المجني عليها والذي أكد أنهما متزوجان منذ 4 شهور فقط، وأنه طلب من شقيق القتيلة الاطمئنان على زوجته أثناء وجوده فى العمل.

وانتدبت النيابة فريقًا من رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة الشقة، فيما يكثف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، جهودهم للبحث عن القاتل وكشف تفاصيل الحادث.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة العمرانية، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وأثبتت التحريات أن مكتشف الواقعة شقيق المجني عليها، ودلت التحريات أن المبلغ يعمل سائقًا وعمره 52 عامًا، وقال فى محضر الشرطة إنه عثر على جثة شقيقته داخل الشقة سكنها.

وبالانتقال تبين أن الشقة في الطابق الرابع في عمارة مكونة من 9 أدوار، وتم العثور على جثة المجني عليها 43 عامًا، مخنوقة بإيشارب ومسروق منها (دبلة و4 غوايش وتليفون محمول).

وبسؤال الزوج، عامل بمطعم، قرر أنه متزوج من الضحية منذ 4 شهور، وعقب توجهه للعمل بساعة ونصف، أخبر شقيق المجني عليها أن هاتفها مغلق وطلب منه الاطمئنان عليها.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍ جمع المعلومات لكشف تفاصيل الجريمة الغامضة.