فيديو.. شذى حسون تعلن سلبية مسحة كورونا

أجرت المطربة العراقية شذى حسون مسحة كورونا من أجل الاطمئنان على صحتها، ونشرت فيديو أثناء إجراء المسحة وبعدها أعلنت سلبية النتيجة.

وكانت أجرت شذى أغسطس الماضي عملية جراحية، ولم تدلي بأي تفاصيل حينها.

ونشرت عبر "إنستجرام" صورة لها من داخل غرفتها بالمستشفى، وكتبت "أحمدك يا رب وأشكر فضلك توني مخلصة عمليتي، الحمد لله".

الجدير ذكره أنه طرحت المطربة شذى حسون، يونيو الماضي أغنية تحمل اسم "أخاف أحجي"، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

"أخاف أحجي" للموسيقار: علي خصاف، الإخراج الموسيقي: علي القاسم، إعادة توزيع: حسام الدين، التصوير: علي فارس، ياسر الأمير، الأزياء: دار الأزياء العراقية مع المصمم سيف العبيدي.

وتقول كلمات الأغنية: "أخاف أحجي وعليا الناس يكولون.. شي يكولون.. تولع بالمحبة وصار مجنون.. خل يكولون.. أنا وياك أفرح.. كول وحجي .. تره كلبي تجرح.. عيني أحجي.. شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".