معلومات عن الحفلة التي أصيب فيها نجوم مهرجان الجونة بكورونا

منذ انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، تتوالى أخبار الفنانين المصابين بفيروس كورونا واحدا تلو الآخر، ووصل عدد المصابين المُعلنين إصابتهم بالفيروس الى مايقرب 10 فنانين، وهناك عدد آخر لم يعلنوا حتى الآن وقرروا عزل أنفسهم بالمنزل.

وعلمت "الوطن"، أن حفلًا خاصًا أقيم بطلب من أحد الرعاة على هامش الفعاليات تسبب في انتشار فيروس كورونا بين نجوم المهرجان، شاركت فيها الراقصة جوهرة.

وحضر الحفل كافة أبطال مسلسل "بـ100 وش" الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس، وهم زينب غريب، وعلا رشدي، وآسر ياسين الذى عزل نفسه فى المنزل ونفى إصابته، كما حضر الحفل أيضًا شارك فيه الفنانة سلمى أبو ضيف، وإحدى الصحفيات اللاتي أعلنت اصابتها بالفيروس، والاستايلست ريم العدل.

وفي المقابل، حضر الحفل عدد من الفنانين لكنهم نفوا إصابتهم بالفيروس، مثل هاني رمزي وزوجته، وإلهام شاهين، والفنانة داليا البحيري وزوجها.

كانت الفنانة بسمة أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، وقالت: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وأعلنت الاستايلست، أمس، ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".