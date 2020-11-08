رشا عبدالمنعم عن إصابتها بكورونا في مهرجان الجونة: مكنتش هناك

نفت الكاتبة رشا عبد المنعم، انتقال عدوى فيروس كورونا، لها، خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضي، وتعرض خلاله عدد من المشاركين للإصابة بفيروس كورنا.

وأضافت رشا، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا اليوم، في تصريح لـ"الوطن": "لم أشارك في مهرجان الجونة، ولا أعرف مصدر العدوى بالفيروس".

وعن الأعراض التي تعاني منها الكاتبة، قالت: "شعرت بتعب وألم في الصدر، خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع بدرجة الحرارة، وطلب مني الطبيب عمل أشعة مقطعية على الصدر، وخلال فحصها تأكد من إصابتي بالفيروس، لافتة إلى أنها ملتزمة بالبرتوكول العلاجي لكورونا، وملتزمة بالعزل المنزلي".

وأعلنت رشا عبدالمنعم، اليوم الأحد إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: "بكرة المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المهرجان اللي اتدرج في اتجاه الجدية والمستوى الفني بطريقة ملفتة بفضل فريق عمل مخلص، واختياره للخبرات التنظيمية والإدارية والفنية المهمة، وعلى رأسهم الصديق العزيز مازن الغرباوي، ووعيه بدور المهرجان تجاه الشباب وتجاه المجتمع المحلي في شرم الشيخ".

وتابعت: "شرفت بكوني هذا العام، عضو لجنة اختيار جائزة عصام السيد للعمل الأول. كما كنت سأشرف بالمشاركة في الملتقى الفكري، ولكن قدر الله وما شاء فعل، جرى تشخيصي بالأمس كورونا، بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي و ادعولي".

ورشا عبدالمنعم فنانة وكاتبة وناقدة مسرحية شابة، ألفت العديد من المسرحيات المتنوعة، وتعد مسرحية "قواعد العشق اﻷربعون" هي آخر ما كتبته، ولها أكثر من 10 نصوص جرى إنتاجها احترافيا من خلال مسرح الدولة، ومع عدد من الفرق المستقلة.

وتعددت خلال الأيام الماضية، حالات الإصابة بفيروس كورونا، للمشاركين في مهرجان الجونة، حيث أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق، إصابة ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أيام، بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم الفنانة نشوى مصطفى، التي قالت إنها تتعرض للموت البطيء بسبب الفيروس، وكذلك الفنانة بسمة.

كما أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن والاستايلست ريم العدل، والإعلامية يارا العشري المذيعة بإذاعة إنرجي، إصاباتهن بكورونا بعد العودة من المهرجان.