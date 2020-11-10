حوار سرت.. الميليشيات عقبة بطريق سحب الوحدات العسكرية

تزامنا مع حوار تونس الليبي، تواصل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية خمسة زائد خمسة، اجتماعها في مدينة سرت في سادس جولة من المحادثات.

وقال مراسل قناة "العربية" في سرت، إن أولى الأمور التي يناقشها المجتمعون هي سحب الوحدات العسكرية من منطقة سرت، الأمر الذي ترفضه بعض التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق التي من جهتها تبرأت من مواقف هذه التشكيلات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت أن اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة (5 + 5) ستعقد الجولة السادسة من المحادثات خلال الفترة بين العاشر والثالث عشر من نوفمبر، وذلك في مقرها الدائم في مدينة سرت الليبية.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.