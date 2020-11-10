أول صور لطالب مات صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقى شاب يدعى (يسري محمد)، مصرعه صعقًا بالكهرباء، في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أثناء إصلاحه لعطل فني بكهرباء القرية، وتداول الأهالي مقطع فيديو، يظهر فيه الشاب بعد أن توفى، وهو عالقًا فوق البرج، في مشهد أثار تعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بأقصى عقوبة للمهمل وداعين للمتوفى بالرحمة.

صراخ وبكاء الحضور ظهر جاليا في الفيديو، وسط محاولات من آخرين في إنزال الشاب من أعلى البرج، بعد أن تجمد جسده وتشبث بقمته، ولكن لا حياة لمن تنادي، فيما أسفر الحادث عن إصابة "مصطفى. أ"، و"شعبان. ح"، بوقوعهم من أعلى البرج، بينما طالب أحد أقارب "يسري" بحق المتوفي.

وتنشر "الوطن"، الصور الأولى لـ"يسري"، صاحب الـ22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة المنصورة، فقًا لما قاله محمد مصباح أحد أقارب الشاب، وهو في الوقت ذاته المحامي الحاضر مع أهله في النيابة، لافتا إلى أنه كان يعمل مع والده مقاول كهرباء، ومسؤول عن العمال العاملين معهم، حيث إنهم كانوا ينقلون أسلاك الضغط العالي من البرج الكهربائي القديم لآخر جديد.

وأضاف "مصباح" لـ"الوطن"، أن عملية نقل الأسلاك تتم بالتنسيق بين فني الهندسة في شركة كهرباء طلخة والفني المتواجد في العمل، وتكون الكهرباء مفصولة عن المنطقة تمامًا في أثناء وقت العمل، ولا تعود إلا بعد أن يتأكد فني الهندسة بالشركة، من الفني المتواجد بالموقع، أن العمال أنهوا العمل ونزلوا من أعلى البرج، وهو ما لم يحدث، حيث أعاد عامل الشركة التيار الكهربائي، خلال تواجد العمال فوق قمة البرج.

وتم نقل المتوفى إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، لحين استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن، وسط حضور من جميع أهل القرية المنتظرين خارج المستشفى لحين انتهاء الاجراءات واستلام الجثة، مرددين "مش هنسيب حقه".