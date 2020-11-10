تعليم قنا: فصل طالب تعدى على معلمه داخل الفصل بسبب سيجارة

قرر الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تطبيق لائحة الانضباط، على الطالب المعتدى على طالب بمدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية، لاتخاذ القرار المناسب حيال ما ارتكبه تجاه المعلم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر فصل الطالب 15 يومًا كإجراء مبدئي، لحين انتهاء الشئون القانونية من تحقيقاتها فى الواقعة، مع استدعاء ولى أمر الطالب.

وكانت إدارة نجع حمادي التعليمية، قررت فصل طالب 15 يومًا بعد إحالته إلى لجنة الانضباط المدرسي، وأخذ اعهد على ولي أمره بعدم تكرار ابنه مثل هذا السلوك، إثر نشوب مشاجرة بين الطالب ومعلمه داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا بسبب تدخين الطالب داخل الفصل.

وكشف مصدر بإدارة التربية والتعليمية بنجع حمادي، عن نشوب مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية، لافتا إلى أن المعلم شاهد طالبا يدخن سجائر، أثناء الحصة، فطلب منه إلقائها من يده فرفض الطالب، ما اضطر المعلم لأخذها منها عنوة، وأضاف المصدر أن الطالب تعدى على المعلم ونشبت المشاجرة بينهما، وأخطرت إدارة المدرسة مركز الشرطة وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.