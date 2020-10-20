وكيل "تعليم قنا": توزيع الكتب المدرسية فور وصولها دون ربطها بالمصروفات

وزع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، أجهزة التابلت علي طلبة الصف الأول الثانوي، بمدرسة قوص الثانوية العسكرية، والبالغ عددهم 335 طالب، مشددا على توزيع الكتب المدرسية فور وصولها، دون ربطها بدفع المصروفات.

جاء ذلك، ضمن برنامج زيارة وكيل تعليم قنا، لعدد من المدارس بمركز قوص، رافقه خلالها الدكتور محمد نصر، مدير مكتبه، وعبدالناصر سليم، رئيس قسم الاعلام بالمديرية، ومنصور القباني، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة .

وشهد وكيل تعليم قنا، طابور الصباح مع طلاب مدرسة كوم سخين للتعليم الأساسي، ثم تفقد فصول المدرسة، مشددا علي اتباع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا، مشيدا بارتداء التلاميذ والطلبة والمعلمين الكمامات الصحية، أثناء تواجدهم بالفصول وفناء المدرسة، كما تفقد غرفة العزل الصحي، وتناقش مع لجنة الصحة المدرسية في الإجراءات المتبعة، حيال اكتشاف أعراض سخونة أو كحة علي أحد الطلبة أو المعلمين.

وشدد "خالد" على توزيع كافة الكتب الدراسية فور وصولها، دون ربطها بدفع المصروفات المدرسية، مشيدا بالمسات التوعوية التي شاهدها من خلال اللوحات الإرشادية بالمدارس، والتزام المديرون بتعليق جداول البث الفضائي للقنوات التعليمية لكل المراحل، موجها الشكر في نهاية الزيارة للدكتور محمد خلف، مدير الإدارة ومديري المدارس، علي الجهد المبذول، استعدادا للعام الدراسي.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قال إن المديرية بها 2059 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور صبري خالد، أنه جرى التنبية على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وتخصيص غرفة للعزل داخل المدرسة.

وأكد "خالد" أن مديرية التعليم بالمحافظة، استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، ضد فيروس كورونا المستجد، بتوزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، طبقا لقواعد التباعد الطلابي، موضحًا: "قمنا بتخفيض الكثافات الطلابية بمعظم فصول المدارس التي سمحت بذلك".