"تعليم قنا" تكرم وكيلي الصحة والتموين لدورهما في انتخابات الثانوية

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الخميس، الدكتور راجي تاواضرس وكيل وزارة الصحة، وأحمد سيد وكيل وزارة التموين، والدكتور ممدوح وشاحي مدير عام التأمين الصحي بقنا، تقديرًا لمساهمتهم الفاعلة أثناء امتحانات الثانوية العامة بمراكز المحافظة.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن شكره لمديري عموم الإدارات التعليمية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، والتي ساهمت في رصد حركة عمل اللجان لحظة بلحظة حتي مرت الإمتحانات دون سلبيات تذكر، مثمنًا دور القيادات الأمنية في تامين اللجان حتي نهايتها.