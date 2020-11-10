بايدن يوجه رسالة لـ"ترامب": سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك

قال المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، إن عدم اعتراف إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات التي جرت منذ أيام، لن يغير شيئا.

وأضاف "بايدن": "هناك رسالة أريد توجيهها لترامب وهي (سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك)"، موضحا أن تعاطي زعماء العالم مع فوزه في الانتخابات يدعو إلى الاطمئنان.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية، أشارت إلى وجود العديد من مواطن الخلل في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسب "The Gateway Pundint".

وذكر الموقع أن "خللا" أدى إلى خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإضافة مزيد من الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينا أن هذه الثغرات هي في بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيجان وويسكونسن.

ولفت الموقع إلى أن الانخفاض كان غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

من جانبه جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفضه لنتائج الانتخابات، التي أشارت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "سينتصر".

وقال "ترامب" في تغريدتين على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا، النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى. وأضاف ترامب: "سنفوز".

ويرفض "ترامب"، الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز.

ويقول "ترامب"، وحملته، إن هناك خروقات حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ولجأت حملة ترامب، إلى القضاء أكثر من مرة، آخرها عندما رفعت، الاثنين، دعوى تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".