عضو الفريق الطبي للسفارة الأمريكية: إصابة ترامب بـ"كورونا" مشكوك فيها

قال الدكتور محمد إسماعيل، طبيب أمراض الصدر وعضو الفريق الطبي للسفارة الأمريكية، إن هناك شكوكا حول إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحصوله على لقاح، لأنه أعلن عن إصابته، ثم أعلن عن مسحات سلبية من الفيروس خلال خمسة أو ستة أيام، وهذا أمر غير طبي، والحد الأدنى لذلك هو 21 يوما، وهناك شكوك بأن هذا الأمر كان سياسيا بسبب الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى أن فكرة المصل الذي طرحته شركة "إيلي ليلي" عبارة عن حقن الجسم بأجسام مضادة اصطناعية مباشرة، ولكن هناك معوقات أمام هذا المصل، وهو له دور أكثر في الوقاية، ودور أقل في العلاج.

وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك تحديا كبيرا أمام الشركة لإنتاج كم كبير منه في وقت قياسي، وهي قالت إنها تستطيع توفير 50 مليون جرعة، ولكن يجب أن تحصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية لكي تستطيع توزيعه في مختلف دول العالم.

وحول إعلان شركة "فايزر" بأنها طورت لقاحا جديدا، دون التعاون مع الحكومة الأمريكية، قال إن هذا أيضا به شكوك، لأن 94 شخصا من الحاصلين على المصل أصيبوا بفيروس كورونا، موضحًا أن إعلان نجاح شركة "فايزر" في هذا التوقيت بعد نهاية الانتخابات الأمريكية بأسبوع، أمر يثير الشكوك أيضا.

وأشار عضو الفريق الطبي للسفارة الأمريكية إلى أنه حصل على المصل الصيني، وهو إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، وفكرته مبنية على تحسين الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة، موضحا أنه يجري تحاليل دورية، ولم يحدث له أي مضاعفات، كما أنه على اتصال مستمر مع الذين حصلوا على المصل، وبعضهم لديهم أجسام مضادة بنسبة عالية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.