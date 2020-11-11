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عودة "زهرة اللوتس" على مسرح "متروبول".. الخميس

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الوطن
12:00 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
زهرة اللوتس

زهرة اللوتس

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تعيد تقديم عرض "زهرة اللوتس" على مسرح متروبول بالعتبة، و ذلك ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١٢ نوفمبر في تمام السابعة مساء ،حيث يقدم العرض أيام الخميس و الجمعة و السبت من كل أسبوع.

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس، وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.

العرض بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي و من إخراج محمد حجاج.

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