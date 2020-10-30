حفل عمر خيرت على المسرح المكشوف بمركز المنارة "كامل العدد"

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفله اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير، والذي تم فيه رفع شعار كامل العدد.

وبذلت إدارة مركز المنارة مجهودا كبيرا خلال الحفل ليكون حفلا بتنظيم عالمي، جرى فيه الالتزام بنسبة الاستيعاب المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى التشديد على اتخاذ مسافة التباعة الاجتماعي، وشرط ارتداء الكمامات.

وعلى مدار ساعتين عزف عمر خيرت، بصحبة فرقته الموسيقية عددا كبيرا من المقطوعات الموسيقية المتميزة ومنها: «في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثاني، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما»

وأحيا الموسيقار عمر خيرت 3 حفلات موسيقية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي أيام 10 و11 سبتمبر، وآخرهم حفل في آخر الشهر يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى أحيا عمر خيرت حفلا موسيقيا في عيد الربيع الماضي، على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وحقق الحفل رقمًا قياسيًا للمشاهدة ليتحول إلى التريند الأول على الموقع، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".