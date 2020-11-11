تفاصيل دورات أكاديمية ناصر العسكرية المقدمة للمحامين

أجاب ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين والمسئول عن تنظيمها، عن تساؤلات المحامين بشأن تفاصيل الاشتراك في الدورة، ومواعيد انعقاد الدورات، ومكان التقديم، والمبلغ المطلوب للاشتراك.

تستعرض "الوطن" كل التفاصيل في س و ج كالآتي:

1 ـ ما الدورات المزمع إقامتها في الوقت الحالي؟

دورتان (الخامسة والسادسة في الاستراتيجية والأمن القومي).

2 ـ ما موعد انعقاد الدورة الخامسة؟

ـ تنعقد الدورة الخامسة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ـ انتهت النقابة العامة للمحامين من جمع استمارات التقديم الخاصة بالدورة، وتم تسليم الاستمارات للأكاديمية لإجراء التحريات المطلوبة والإعلان عن موعد الانعقاد الذي سيكون خلال الشهر الجاري.

3 ـ ما مدة انعقاد الدورة الواحدة؟

ـ تنعقد الدورة على مدار أسبوعين (مكثفة)، وتكون المواعيد كالتالي:

أيام؛ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء على مدى الأسبوعين، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.

4 ـ مكان التقديم للالتحاق؟ والمطلوب سداده للاشتراك؟

ـ التوجه إلى مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه نقابة المحامين 2020، وطلب استمارة الأكاديمية من سكرتارية المجلس، ودفع مبلغ 500 جنيه مقابل الاشتراك في الدورة.

5 ـ كيف يكون الانتقال من وإلى الأكاديمية؟

ـ توفر النقابة العامة للمحامين، أتوبيسات خاصة للسادة للمحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية لنقل السادة المحامين.

6 ـ ما موعد انعقاد الدورة السادسة؟

ـ تنعقد الدورة السادسة في غضون شهر ديسمبر المقبل.

7 ـ ما سبب فتح باب التقديم للدورة السادسة قبل الانتهاء من الخامسة؟

ـ نظرًا لما لاقته النقابة من إقبال كبير على الدورة، حيث تقدم العديد من المحامين للحصول عليها، مما دعا النقابة إلى الإسراع في فتح باب الالتحاق بدورة أخرى تلبية لرغبة السادة المتقدمين.

8 ـ هل اكتمل العدد في الدورة السادسة؟

ـ لا يزال باب التقديم للالتحاق بالدورة السادسة متاح وهناك إقبال كبير على الالتحاق.

9 ـ دورات الأكاديمية؟

تقدم الأكاديمية للمحامين، بمقتضى بروتوكول التعاون بينها والنقابة العامة، دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، تليها دورة "إدارة الأزمات والتفاوض" (للحاصلين على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي)، ثم دورة "صناع القرار"، (للحاصلين على دورتي الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والأزمات والتفاوض)، وذلك من خلال دورات مكثفة، يأتي ذلك حرصا من الأكاديمية على تأهيل وتنمية قدرات ومهارات الدارسين لتولي المناصب القيادية.

10 ـ ما ترتيب الدورات وأهميتها؟

البرنامج التدريبي للدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بمحتواه الذي يقدم للسادة المحامين المشاركين في الدورة، نظرا لعملهم في مجال الدفاع عن الوطن والمواطنين.

ويتكون البرنامج التدريبي من 3 دورات متتالية ذات ترتيب محدد، تبدأ بالاستراتيجية والأمن القومي، ثم تليها دورة إدارة الأزمات والتفاوض، وأخيرا دورة صناع القرار.

تبدأ الأكاديمية بتعريف المحامي باستراتيجية الوطن، وماذا يعني الأمن القومي، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي إدارة الأزمات والتفاوض، فتوضح كيف يتنبأ المحامي بالأزمة، وكيف يتعامل معها. ثم في النهاية، ننتقل إلى صناعة القرار لتوضيح كيف يكون الإنسان قائدا وصانعا لقراره، وقادرا على أن يصدر قرارا في وقت مناسب.

وبذلك، تتكون لدى المحامين نظرة شمولية متكاملة عن استراتيجية مصر في قضايا أساسية، تتعلق بمصيرها ووضعها وسياساتها. وقد أصبح جميع محامي الدورة السابقة على معرفة وثيقة بالبرنامج الذي تقدمه أكاديمية ناصر، وأهميته.