عزت العلايلي: مشروع إعادة عرض مسرحية "أهلا يا بكوات" مازال قائماً

قال الفنان عزت العلايلي، إن مشروع إعادة عرض مسرحية "أهلا يا بكوات" مع الفنان حسين فهمي، مازال قائما، لافتا إلى أن فيلمي "الأرض"، و"السقا مات" هما الأقرب إلى قلبه، لأنه كان على صلة بالمؤلف الراحل يوسف السباعي، صاحب قصة "السقا مات"، وعزمه على عرض خاص للفيلم، وتحدثا عن الموت، وبعدها بأسبوع قتل.

وأكد العلايلي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن يوسف السباعي في آخر لقاء لهما تحدث معه عن الموت، وقال: "مهما الإنسان عمل، هوب طلع النهار"، مؤكدا أن الجملة ما زالت محفورة في ذاكرته.

وأضاف "العلايلي"، تعليقا على إطلاق اسمه على الدورة الحالية لمهرجان الإسكندرية السينمائي: "ربنا يكملها بالستر، ونكون عند حسن ظن الناس، والمسؤولية تكبر أكتر وأكتر، وهي مسؤولية رهيبة جدا".

وتابع: أن إطلاق اسمه على الدورة الحالية من المهرجان يمثل له الكثير جدا في حياته المهنية.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل".

وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة. وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، وتريستان هاليالج، وفيدران زيفوليش، وإليا زاهاريا، ولويزا تشوفاني، وبيرس هاسكو، وجولي إميري، وميريانا ديتي، وإخراج جيرج تشوفاني.