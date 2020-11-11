أمسية مصرية روسية وصالون "أبيض وأسود" أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

تنظم قطاعات وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الخامسة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الروسية، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وكلمة السفير عزت سعد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الروسى من بينهم الدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، والدكتور محمد الشافعى المخرج المسرحى، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وبالإضافة إلى معرض فني يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية.

كما يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الخامسة من صالون "أبيض - أسود" بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، والفنان أمير الليثي مدير المركز والقوميسير العام، ولفيف من الفنانين، ويشارك في هذه الدورة 223 فناناً من مختلف الأجيال والمدارس الفنية.

وذكر الفنان خالد سرور، في تصريحات صحفية "يُمثل لنا صالون أبيض وأسود عرضاً نوعياً يحمل جماليات ومفاهيم ذات لغة خاصة وثرية بطبيعة العلاقة بين اللونين، لاسيما أنهما يضعا الفنان أمام إشكالية إبداعية مُحفزة لقدراته بحثاً عن أساليب وممارسات إبداعية مبتكرة وغير تقليدية من خلال حدة التضاد بين اللونين، وما يتمتعا به من معانٍ متقابلة ومتنوعة، ويمكن توظيفها بواقع مختلف وفقاً لرؤية واحساس الفنان وعالمه الفني وصياغاته التعبيرية للموضوع، وهو ما يُكسب فن الرسم طابعاً مشوقاً وجماليات تزداد وهجاً وتألقاً بأستمرار".

ويستمر عرض الأعمال المشاركة حتي الخميس الموافق 26 نوفمبر.

وفي إطار احتفالات أعياد الطفولة وانتصارات حرب أكتوبر، ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الحادية عشر صباحا لقاء ثقافي وحكي لتلاميذ المدارس، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتقدم زهراء سلامة مقدمة اللقاء قصة "بطولات جنود مصر في حرب أكتوبر 1973"، تحكي فيه بطولات الجيش المصري في حرب اكتوبر، وحكايات الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب، وقصة" الديك والثعلب"، وتوضح من خلالها حكاية الذئب الذي حاول أن يدخل مزرعة الطيور، وتكاتف كل الطيور ضد الذئب، والديك الذكي الذي يقود الجميع حتي تنتصر الطيور علي الذئب.