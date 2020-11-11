حمو بيكا: "كتر الهجوم عليا جابلي حالة نفسية"

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات، إنه صنع مقطع فيديو يعتذر فيه للأستاذ الكبير هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والفيديو الأول كان هدفه أن يوصل صوته إلى "شاكر"، ولا يقصد أي مشاكل.

وأضاف "بيكا"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "مش عامل الفيديو عشان القضية والحكم، ولو مكتوب لي حاجة هشوفها، وأنا مش عايز حد يزعل مني، ولازم أتأسف لهم عشان كلهم زي أبويا، ومينفعش أزعق لأبويا مهما كان".

وتابع مطرب المهرجانات، أنه سبق واعتذر لهم أكثر من مرة، وكان يخشى الذهاب إلى النقابة حتى لا تحدث أي مشاكل، مشيرا إلى أنه بعد الاعتذار لا يستطيع فعل أي شيء، والمحام تقدم باستئناف على القضية، معقبا: "ربنا معايا، ومش هقدر أعمل أي حاجة، دي بلدي ومش ههرب، ولو اتحكم عليا يبقى ربنا عايز كدة، وهقبل بده".

وأشار إلى أن هاني شاكر إنسان محترم جدًا، وتحدث مع الكثيرين للوساطة بينهما ولكن لم يرد عليه أحد، معقبا: "يحطني في مقام ابنه، ولو أنا غلطت هتأسف له واعتذر له باقي عمري، وربنا غفور رحيم وهو لازم يغفرلي".

وعن مشكلته مع الموسيقار الكبير هاني مهنى، قال "بيكا": "هو شافني إني أنا بيئة ومجرم، ومفروض منشوفش بعض كدة، كلنا عايشين في بلد واحدة اسمها مصر، ويوم القيامة كلنا هنقف كلنا مستنيين في طابور واحد للمحاسبة، وأنا معرفش حضرته، بس بنته هي اللي بعتت لنا الدعوة، وطلعت عملت فيديو وقالت ده".

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة لم يصدر منه أي شئ خارج، والمصنفات الفنية حررت ضده محضرا بسبب فيديو الراقصة لودريانا، رغم أنها لم تظهر بأي ملابس خليعة، وهي فنانة استعراضية، معقبا: "بنشوف أفلام كتير فيها رقاصين، نروح نعمل محاضر ليهم، وكتر الهجوم عليا جابلي حالة نفسية وبقف قدام المراية أسأل نفسي، هو أنا بلطجي ولا إية، والناس في الشارع بتشوفني بشكل تاني، ومش عارف أحل المشكلة دي".

وأوضح: "هو عشان أنا معنديش ضهر، يطلع يتنمر عليا عادي، وأنا لما أعمل حاجة يبقى غلط وعيب!! أنا مش متعلم لكن بعرف حاجات كتير، وأهم حاجة إن مفيش حد فوق وحد تحت، وبلاش نتعامل مع بعض كدة، وكلنا ولاد تسعة وأولاد حوا وآدم".

وأشار، إلى أنه سينشئ صفحة عليها أكثر من 30 مليون متابع، موضحا أنه اشتراها، للدفاع عن نفسه.