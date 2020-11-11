رئيس "الثروة السمكية": مصر تنتج مليوني طن سنويا

قال الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتماما كبيرا بالثروة السمكية في مصر، خصوصا البحيرات التي تنتج نحو 200 ألف طن سنويا من أصل مليوني طن، مشيرا إلى أن مصر بها 12 بحيرة أشهرها بحيرة البردويل، وقارون، ووادي التمساح، ووادي الريان، والبحيرات المُرة.

وأضاف مصلحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي العام"، المذاع على فضائية "ten"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن محطة البردويل تحتل مكانة بارزة بسبب موقعها الاستراتيجي في شبه جزيرة سيناء، ولا يوجد بها مصدر تلوث وأسماكها ذات جودة عالية وتنتج 2600 طن من الأسماك عالية الجودة ويعمل بها 3500 صياد، ومساحتها 160 ألف فدان بعمق 3 مترات.

وأكد أن عدد الصيادين في مصر يصل إلى 96 ألف صياد منضمين إلى 101 جمعية صيد تعاونية وتنتج مصر نحو 95% من الأسماك المستخدمة في السوق المحلية وتستورد نحو 400 ألف طن، ويتم تصدير 35 ألف طن ويوجد 41 مكتب صيد ونحو 31 رخصة للصيادين، لافتا إلى أن مصر تضخ مليارات لتطهير البحيرات وترفع كفاءاتها وتحارب كل التعديات عليها وتمنع الصرف الصحي والصناعي في البحيرات.

واجتمع الرئيس السيسي، صباح أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس، رئيس مجلس إدارة شركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، بحضور لواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المخزنجي، رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية لبحث المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.