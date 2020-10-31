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عاجل.. السيسي يفتتح مطار البردويل و6 مشروعات جديدة في سيناء

عبر تقنية الفيديو كونفرانس

كتب:

أحمد حامد دياب
12:46 م | السبت 31 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية الأخرى.

وتمّ افتتاح طريق "النفق - رأس النقب"، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية محمد أحمد المغربي رئيس الوحدة المحلية بقرية صدر الحيطان، والملازم أول محمود علي إبراهيم المشرف على المشروع.

وجرى افتتاح مطار البردويل الدولي ورفع الستار عن اللوحة التذكارية أحمد محمد الزهوي مدير مطار البردويل، والعميد أحمد سرور حماد المشرف على المشروع.

كما افتتحت محطة تحلية مياة البحر بالعريش، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية أسامة الغندور سكرتير عام محافظة  شمال سيناء، والرائد أحمد محمد علي المشرف على المشروع.

وافتتحت محطة معالجة مياة الصرف الصحي بالطور، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية حنان عمر محمد رئيس قطاع جنوب سيناء في الصرف الصحي، والنقيب السيد زكي.

وجرى افتتاح التجمع البدوي بأبو رصاصة، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية بشير محمد سلطان نائب رئيس مدينة نخل، وملازم أول محمود السيد محمود.

وتمّ افتتاح التجمع البدوي ببسلية، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية خليل علي خليل سكرتير مجلس مدينة نخل، والنقيب محمد جمال رحمي المشرف على المشروع.

وكذلك جرى افتتاح تجمع تنموي طيبة التمد، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية  سليمان فرج محمد رئيس مجلس مدينة نخل، وملازم أول مراون أحمد المشرف على المشروع.

من جهته، أكّد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ كل الأعمال التي تمّ إسنادها للهئية تمت بالتنسيق مع هيئات الدولة، مبينًا أنَّ عدد الشركات التي ساهمت في هذه المشروعات 50 شركة وطنية وشارك فيها 100 الف مهندس وفني ومشرف وعامل.

وقدم رئيس الهيئة الهندسية الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر للهيئة الهندسية لإنجاز المشروعات في الفترة المطلوبة.

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