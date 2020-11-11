القصة الكاملة لـ"جنين الطرقة": اتولد من غير دكتور وسحبته عاملة نظافة

في تمام الساعة الثانية ظهرا، يوم الاثنين الماضي، ساد الهدوء داخل مستشفى ساحل سليم المركزي بمحافظة أسيوط، لم يقطع الصمت والنمط التقليدي، سوى صراخ إحدى السيدات الحوامل، لتعلن أن ميعاد ولادتها حان الآن، والمفاجأة أن "الطبيب النوبتجي"، كان غير متواجد في المكان، ليضطر عمال النظافة، أن يحلوا محله من أجل إنقاذ الطفل.

بداية القصة تعود إلى وصول السيدة "ن. م" في حالة ولادة داخل المستشفى، قبل أن يطلب منها الطبيب الحركة والمشي في قسم النساء، لتسهيل عملية الولادة، وحينما آن موعد وضعها، لم تجد أمامها سوى عامل نظافة بالمستشفى، للقيام بعمل "الطبيب النوبتجي"، في إجراء عملية الولادة، وفقًا لما قاله أحد الأهالي.

وأضاف سيد الشويخ، من أهالي مركز ساحل سليم، إنه تم البحث عن الدكتور النوبتجي، لإجراء عملية الولادة، دون العثور عليه، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى، تحاول تسوية الأمر مع زوج السيدة، للتعتيم على الواقعة.

ولفت "الشويخ"، إلى أن مستشفى ساحل سليم، ما زال غير مكتمل، وتكررت مناشدات الأهالي للمسئولين في محافظة أسيوط ومديرية الصحة، للإسراع في الانتهاء من تجهيزات المستشفى، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان "#إقالة_مدير_مستشفى_ساحل_سليم- المركزي"

مدير المستشفى: اللي ولدت الست "عاملة نظافة".. إحنا ناس صعايدة

تفاصيل جديدة كشفها الدكتور نحميا وسلي عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، حول واقعة ولادة السيدة، قائلا إنه لا يوجد عمال نظافة في قسم النساء والتوليد، ويمنع تواجد عمال رجال في هذا القسم "احنا ناس صعايدة"، لافتا إلى أن السيدة يبلغ عمرها حوالي 35 سنة، وتم تسجيل دخولها المستشفى، وعرضها على الدكتور "أحمد ناصر"، طبيب النساء والتوليد النوبتجي بالمستشفى، وكانت حالتها مستقرة، وطلب منها الطبيب الحركة والمشي في قسم النساء، لتسهيل عملية الولادة، نظرا لأن هذا الإجراء يستغرق نصف ساعة وفقا للحالة الإكلينيكية.

وأضاف "عزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه من أجرى الولادة للسيدة عاملة للنظافة تدعى "عطيات"، موضحا أنه تبين من الفحص أنها حالة ولادة طبيعية ولا تحتاج لتدخل جراحي نظرًا لأنها رابع ولادة للسيدة.

وتابع: "فيه حالات قبل ما بتجيلنا بتولد في العربية، ولا يستطيع أحد أنه يتوقع حدوث ذلك"، لافتا إلى أنه كان مطلوب من السيدة أنها تتمشى بالممر لمدة 10 دقائق، وتعود لسريرها إلى أن يتم ولادتها، وفي أثناء حركة السيدة، حصل لها ولادة عاجلة، التي يمكن أن تحدث في أقل من 5 دقائق، فوضعت جنينها في طرقة قسم النساء، وكان طاقم التمريض وعمال النظافة متواجدين معها، وحضر الطبيب بعد ولادتها، وتم الكشف على الطفل، ونقله إلى وحدة المبتسرين، وهو بحالة جيدة، كما تم تركيب محاليل للسيدة.

وأوضح أن الولادة حدثت دون أي تدخل من العاملة، وبعد ذلك تدخل الممرضين لمساعدتها، وعندما وجدوا أهل المريضة ذلك "هاجوا"، فقامت العاملة بالإمساك بالطفل، ونقلوا الأم للسرير والتواصل مع الطبيب، الذي كان متواجد في استراحة الأطباء، لتغيير ملابسه بعد عملية قيصرية، مشددا أن حالة الطفل والأم جيدة.

وأوضح مدير المستشفى، أنه تم فتح تحقيق مع الطبيب النوبتجي، وبسؤاله أفاد بأنه "كان في دورة المياه" وقت ولادة السيدة، مشيرا إلى أنه يجري استكمال التحقيق والإجراءات القانونية حيال الواقعة.