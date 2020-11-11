مستشار وزير السياحة: مصر مستمرة في الاكتشافات الأثرية رغم كورونا

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، إن الوزارة مستمرة في اتباع الاجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتشترط إجراء المقادمين إلى مصر تحليل "بي سي إر" مع المتابعة الدورية مع المنشآت السياحية حفاظا على العمالة وقطاع السياحة الحيوي.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدول تحول حل مشكلات قطاع السياحة الذي تأثر كثيرا بعد الجائحة ومستمرة كذلك في الاكتشافات الأثرية لتوصل رسالة إلى العالم بأن مصر مستمرة رغم الجائحة.

وشددت مستشار وزير السياحة والآثار، على أن الوزارة تفرض إجراء تحاليل المسحة "بي سي آر" لا يكون مر عليها 72 ساعة ويتم إطالة المدة إلى 96 ساعة للقادمين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتم إجراء تحاليل إلى السائحين القادمين إلى المدن السياحية في مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة دون إجراء تحاليل وينتظر في الفندق 24 ساعة لمعرفة النتيجة وإذا ثبت إصابته يتم علاجه وإقامته على نفقة الدولة.