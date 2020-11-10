السياحة: تشديد الإجراءات الوقائية بالمطاعم تحسباً لموجة كورونا الثانية

جددت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، مناشدتها لأعضائها بالجمعية العمومية ضرورة الاستمرار، والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والسياحة والآثار، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحى بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت الغرفة فى "منشور دورى" أصدرته اليوم الثلاثاء بإنه نظراً لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة من هذا الفيروس اللعين، فإنه ورد خطاب آخراليوم من وزارة السياحة، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد وذلك استعداداً لبدء الموسم السياحي الشتوي، تحسباً من اندلاع الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجة فى بلدان أخرى كثيرة .

وأشارت الغرفة إلى أن وزارة السياحة قد وجهت فى الكتاب الذى تلقته الغرفة، بالتنبيه على المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكدت وزارة السياحة أنها ستقوم من جانبها بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية، وأن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشآة سياحية لعدم التزامها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من وزارة السياحة، جارى التحقيق فيها حاليا.

وكان قطاع الرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية بالوزارة قد قام بإيفاد لجان سرية وغير معلنة للمرور والتفتيش علي جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، والتي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إنه على مدار الثلاثة أيام الماضية تم إيفاد لجان سرية للمرور علي أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.

وأضاف العاصى أن هذه اللجان رصدت خلال عملية فحصها لهذه المنشآت مخالفة حوالي 55 منشأة سياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها تمهيدا لإغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتا الي أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها، موضحا أن المخالفات التي رصدتها اللجان تتنوع ما بين سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية أو الاثنين معا، كما تقوم بعض المنشآت بتقديم شيشة، مما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.