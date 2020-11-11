الإسكان تطرح 200 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين بمقدم 20 ألف جنيه

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لعدد 150 قطعة أرض مقابر مسلمين، وعدد 50 قطعة أرض مقابر مسيحيين، بسماحة 40 مترا مربعا للقطعة الواحدة.

وجرى طرح قطع أراضٍ المقابر لقاطني برج العرب، حماية أملاك الهيئة، القرى السياحية، العلمين الجديدة، وكذلك قاطني أحياء وضواحي محافظة الإسكندرية.

وجاءت شروط تخصيص قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع على النحو التالي:

- شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة برج العرب الجديدة نظير مبلغ 200 جنيه.

- تقيم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 15 نوفمبر 2020 وحتى 14 ديسمبر 2020 بجهاز المدينة خلال مواعيد العمل الرسمية.

طريقة سداد قطع أراضي المقابر

- سداد جدية حجز مبلغ 20 ألف جنيه، لقاطني برج العرب، حماية أملاك الهيئة، القرى السياحية والعلمين الجديدة، ومبلغ 30 ألف جنيه لقاطني أحياء وضواحي محافظة الإسكندرية.

- سداد باقي قيمة القطعة ومجلس الأمناء والمصاريف الإدارية ومصاريف الاستلام ووديعة الصيانة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وقبل استلام القطعة، عند الاستلام.

- إضافة 50% من قيمة المقبرة لقاطني أحياء وضواحي مدينة الإسكندرية.

شروط حجز قطع أراضي المقابر

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على قطعة أرض مقابر، وهي:

- أن يكون شخصا طبيعيا وليس اعتباريا "شركة أو مؤسسة".

- أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.

- أن يكون من قاطني برج العرب، حماية أملاك الهيئة، القرى السياحية والعلمين الجديدة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة سواء مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" وطبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض للمقبرة.

- سيجرى التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.