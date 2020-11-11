رئيس مكافحة كورونا: مصر ستحصل على أي مصل يثبت فعاليته في العلاج

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأيام المقبلة تحمل أخباراً سارة بشأن قرب الانتهاء من التجارب الأخيرة للقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، عقب الانتهاء من الأبحاث على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر لديها نسبة من اللقاحات التي ستظهر بعد اتفاقها مع منظمة الصحة العالمية منذ عدة أشهر على هذا الأمر.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن لقاحات تدخل مرحلة الإنتاج بعد نهاية التجارب، مطالبا الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية رغم شعور البعض بالملل، لأن العالم اقترب من إيجاد اللقاح سواء كان اللقاح صيني أو أمريكي أو بريطاني.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن فصل الشتاء يشهد تزايد انتشار الفيروسات لذا يجب على الجميع أن يتوخى الحذر واستخدام الكمامة حائط الصد الذي يمنع دخول المستشفى وإصابة المقربين، مبينا أن بعض الدول ستبدأ في الإنتاج والتوزيع في شهر ديسمبر لكنها تعمل حاليا على تحديد كمية التصنيع، في الوقت الذي قد تنتج مصر المصل الصيني إذا تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وظهر فيروس كورونا في الصين نهاية العام الماضي ومن ثم انتشر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأستراليا، وارتفعت أعداد المصابين بالفيروس إلى 50 مليون شخص حول العالم، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأعلى في نسبة الإصابة بالفيروس.