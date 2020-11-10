أستاذ طب أطفال: لا يوجد طريقة إكلينيكية للتفرقة بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، إنه لا يوجد طريقة إكلينيكية للتفرقة بين فيروس كورونا والإنفلونزا والجيوب الأنفية، نظرا لأن كورونا يأتي بكل الأشكال، أي تصاحب أعراضه سخونية، وفي بعض الحالات دون سخونية، وقد يأتي بكحة وبدونها، كما يمكن لشخص لا تظهر عليه أعراض، لكنه حامل للفيروس.

وأضاف "البليدي" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه قبل ظهور كورونا، كان بالإمكان التفرقة بين الإنفلونزا والبرد البسيطة، لكن كورونا قد يأتي بشكل دور برد بسيط، ما يصعب التفرقة بينهما إكلينيكيا، متابعا: "منقدرش كل واحد يجيلنا قد تكون أعراضه كوفيد ونقوله أعمل المسحة".

ونصح الأهالي حال ظهور عليهم أعراض بالالتزام بالمنزل، والابتعاد عن المخالطين تماما، "الطفل اللي عنده كحة بسيطة كلام فارغ وهتخف لوحدها، سواء بعلاج أو من غير، لكنه ممكن يعدي جده اللي عنده مثلا سكر أو سمنة مفرطة ما يؤدي لزيادة الأعراض".

وأوضح أنه يفضل للطفل التي تظهر عليه أعراض مشابهة لكورونا، الالتزام بالمنزل وارتداء الكمامة وغسل اليدين، ولكن في الحالات البسيطة، يتم معالجته مثل معالجة البرد والإنفلونزا، ولكن إذا اشتدت يفضل الذهاب لإجراء مسحة، وبناء على ذلك يتم تحديد الخطوة التالية.