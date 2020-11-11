هاني الناظر: البهاق غير معدٍ.. والإصابة به ناتجة عن الخوف والتوتر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض البهاق غير معدٍ على الإطلاق، مشيرا إلى أن العامل النفسي مهم جدا لمريض البهاق.

وأضاف الناظر، خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" ويقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مرض البهاق غير وراثي، وأن 15% من مرضى البهاق يوجد لهم أقارب مصابين بالمرض، مشيرا إلى أنَّه لا يوجد سن معين للإصابة بالبهاق وأنه يمكن أن يصيب أي شخص في أي سن.

وتابع بأنه يتذكر طفلة في الخامسة من عمرها أصيبت بالبهاق، بعدما سقطت من المرجيحة، وتعرضها لصدمة وتوتر شديد أدى لظهور المرض لديها، وأن طفل آخر أصيب بالبهاق بعدما تركوه أهله في غرفة مغلقة لفترة وخرجوا، وأصيب بالخوف، مشددًا على أن الخوف والتوتر يساعد على عمل جين البهاق وظهور المرض.

وأوضح الناظر أن هناك طرقا تقليدية لعلاج البهاق، وأن العلماء توصلوا للخلل الموجود في الجهاز المناعي، وأنه يمكن الأن علاج هذا الخلل بالأدوية المناعية لإيقاف النشاط غير الطبيعي في جهاز المناعة لعدم خروج أجسام مضادة تهاجم الخلايا الصبغية، وتتكون الخلايا الصبغية مرة أخرى ويعود اللون لجلده الطبيعي.

وأكد الناظر أن العلاقة الزوجية لا تنقل مرض البهاق، لافتًا أن هناك حالات انفصال حدثت بسبب هذا المرض خوفًا من العدوى، مشددًا على أنه ليس ضعفا في جهاز المناعة لكنه زيادة في المناعة.

وأشار إلى أن صعوبة التعامل مع مرض البهاق تكون في حالة انتشار نسبة الإصابة لأكثر من 80% من جسم الإنسان، مؤكدًا أن هناك فرق بين البهاق والنخالة البيضاء التي تصيب الأطفال وتظهر على هيئة بقع بيضاء في وجوههم وعليها قشرة ويمكن علاجها في أسبوعين وأن هناك مرض التنية البيضاء والتي قد يعتقد البعض أنها بهاق.

وكشف الناظر عن وجود بعض المراكز الوهمية لعلاج البهاق، وأن هناك من يعالج بالأعشاب وغيره، ما يعتبر أحد أشكال النصب ويسبب نتيجة عكسية ناصحًا المرضى بالتوجه فورًا لأطباء الجلدية المتخصصين.