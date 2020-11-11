وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس القصير

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مستشفى القصير المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وبرفقته مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وذلك فور وقوع الحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم وتقديم الخدمة الطبية.

ورفعت صحة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمستشفى القصير حيث تم استقبال 38 حالة إصابة إثر الحادث و2 وفاة تم وصولهم المستشفى جثة هامدة.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات وتم انتقال فريق الانتشار السريع المكون من أطباء الجراحة والعظام والتخدير بمستشفى سفاجا المركزي، والغردقة العام إلى مستشفى القصير لمساعدة الفريق الطبي بمستشفى القصير وتم زيادة أعداد أكياس فصائل الدم بالمستشفى.

وأكد على أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة وتم إنقاذ حياة مصاب يعاني من نزيف حاد بالبطن إثر انفجار الطحال، وتم إجراء عملية له في الحال وباقي الحالات الآن تتلقى العلاج بمستشفى القصير وتحت الملاحظة في حالة مستقرة.

ومن جانبه تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، حادث انقلاب أتوبيس التابع لشركة الخليجية، بالقرب من الكمين الشمالي وبداية الطريق الدائري الجديد.

وتوجه رئيس المدينة إلى مستشفى القصير المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 38 آخرين.

وكان رئيس مدينة القصير قد تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الخليجية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه رئيس مدينة القصير مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفى، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وشدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن لحالتي الوفاة، مقدما واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفين داعيا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعودة لأسرهم بسلام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإدارة الأزمات على أرض الواقع والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين المقيمين.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب رقم الأتوبيس 8423 أ د ج بطريق "القصير - مرسى علم" جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصان وأصيب 38 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القصير المركزي وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.