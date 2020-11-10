عاجل.. ارتفاع الوفيات في حادث أتوبيس طريق القصير إلى حالتي وفاة

ارتفعت حالات الوفاة في حادث طريق "القصير - مرسى علم" إلى حالتي وفاة بينما أصيب ٣٣ آخرين بينهم ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة وباقي الحالات إصابات خفيفة وتم نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى القصير المركزى وجارى التحقيقات.

كانت غرفة عمليات البحرالاحمر، تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب بطريق "القصير - مرسي علم" جنوب البحر الأحمر ، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخصين وأصابة ٣٣ آخرين وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفي القصير المركزي وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي ، أن حالة المصابين مستقرة بين خطيرة ترواحت ما بين كسور وجروح سطحية، وجاري إتخاذ اللازم حيالهم.