عاجل.. مصرع شخص وإصابة 35 في حادث انقلاب أوتوبيس بطريق القصير

لقى شخص مصرعه وأصيب 25 شخصًا آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب أوتوبيس نقل جماعي بطريق القصير مرسى علم وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي القصير المركزي، وجارٍ تحرير محضرًا بالحادث.

تلقت غرفة عمليات البحرالاحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أوتوبيس ركاب بطريق "القصير - مرسي علم" جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفي القصير المركزي، وأكد مصدر طبي، أن حالة المصابين تراوحت ما بين خطيرة وطفيفة وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كانت محافظة البحر الأحمر، نفقذت تدريبًا عمليًا مشتركًا لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية " صقر ٦٧ "، خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري، وأكد محافظ البحر الأحمر أنه علي مدار ستة سنوات أكدت القيادة السياسية، قدرتها وكفائتها الشاملة لتطوير إمكانياتها ودعم التنمية في مصر، مضيفاً ان الاستعداد الدائم لمجابهة الأزمات والكوارث، مضيفاً أنه خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السئ بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت لدرجة السيول ، وادارت المحافظة الأزمة بدرجة عالية من الحرفية .