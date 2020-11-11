بسمة وهبة سفيرة للنوايا الحسنة بـ"إمسام" الدولية

أعلنت منظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، تعيين الإعلامية بسمة وهبة، سفيرة للنوايا الحسنة، دعما لأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتسلمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أوراق التعيين من السفير ريميجيو مارادونا، أمين عام منظمة إمسام، وبحضور المستشار سمير النيل مدير مكتب الأمين العام.

وبهذه المناسبة، قال السفير مارادونا، إنّ منظمة إمسام اختارت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة بسبب أدوارها الإنسانية والمجتمعية، فضلا عن نجاحها الكبير في عملها الإعلامي، وتأثيرها الإيجابي في محيطها العربي.

ووصف مارادونا الإعلامية المصرية بالمرأة القوية، مستشهدا بكفاحها الكبير وهزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات.

وتسعى منظمة إمسام، ومقرها الرئيسي مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم النامي، من خلال تعميم استخدام الأسبيرولينا كغذاء.

وتعتبر إمسام مؤسسة حكومية دولية تعنى بمكافحة سوء التغذية الذي يعتبر القاتل رقم واحد، وتأسست المنظمة بموجب معاهدات مسجلة في الأمم المتحدة بهدف الحد من سوء الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وردم الفجوة الصحية. علما بأنّ إمسام تشارك في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستمر في مسائل تتعلق بالنطاق الذي تنشط فيه المنظمة.

وقالت بسمة وهبة، إنّها سعيدة بحصولها علي لقب سفيرة النوايا الحسنة، وجرى اختيارها بعد هزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات، وأهمها مرض السرطان التي تعافت منه، بعد صراع كبير وعلاج استمر لسنوات طويلة.

وأكدت وهبة، لـ"الوطن"، أنّها نفذت مبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في الإمارات، مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وعرضت تحديها لمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنّها لا تخجل من مرضها بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.