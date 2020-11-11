8 أسئلة لوزارة الهجرة تشغل بال المصريين في الخارج

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مبادرة "إسال واقترح"، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتقلي شكاواهم ومقترحاتهم.

وقد تم فتح باب التسجيل عبر الصفحات الرسمية للوزارة للمصريين الراغبين في الاشتراك لطرح استفساراتهم، وتم اختيار المشاركين وفق مناطق تمركز المصريين في مختلف الدول، والبداية كانت بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول.

ويهدف هذا النهج الجديد، لخلق مزيدا من التواصل المباشر مع مواطنينا في كل أنحاء العالم، وترد من خلاله السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة على تساؤلات المصريين بالخارج بعد تحويلها إلى الجهات المختصة لتلقي الإجابات ضمن سلسلة ردود تنشرها الصفحة الرسمية للوزارة على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ حرصا على حل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم، ويرصد التقرير التالي أبرز القضايا التي دارت حولها أسئلة المصريين في الخارج:

* المعاشات والتأمينات للمصريين بالخارج

* صندوق للمشروعات والشكاوي

* أسئلة حول التجنيد وتأجيل الدراسة في الجامعات

* كيفية حجز وحدات سكنية من الخارج ضمن المشروعات السكنية التي تقدمها الحكومة

* كيفية المشاركة في منتدي شباب العالم

* اقتراح إنشاء شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها المصريين في الخارج

* تساؤلات حول قاعدة بيانات المصريين بالخارج

* التحويلات النقدية من المصريين بالخارج

وفي نفس السياق، تطلق الوزارة منصة جديدة للتعاون مع البرلمان، حيث من المقرر أن يشارك عدد من البرلمانيين الذين يتواصلون مع المصريين بالخارج في تسجيل فيديوهات قصيرة يقدمون فيها شرحا للمستجدات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كافة المصريين في مختلف دول العالم، ولذلك كان التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اسأل واقترح" نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق "سكايب".