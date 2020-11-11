استقرار أسعار الذهب.. وتجار: طبيعي بعد إعلان "فايزر"

سجلت أسعار الذهب استقرار سعريا في بداية تعاملات اليوم في البورصات وأسواق المال، إذ سجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 946 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 نحو 828 جنيهًا، وعيار 18 نحو 710 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 6.628 جنيه.

وقال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إنّ إعلان شركتي "فايزر وبيونتيك"، وجود لقاح لفيروس كورونا تصل إلى فعاليته إلى 90% أفقد الأوقية نحو 100 دولارعالميا لهبوط المعدن في البورصات العالمية، إلى دون 1862.30 دولارًا، أي بتراجع- 4.58%، ما جعل المضاربين طرح كميات كبيرة من الذهب فى البورصات العالمية أدت الى هبوطه.

ووصف نجيب، الاستقرار بأنّه "طبيعي" بعد الإعلان عن العقار، ما أدى لاستقرار بين المستثمرين، ما ينعكس إيجابا على أسواق المال، ويقلل اللجوء لشراء الذهب، الذي يعد سلعة عالمية يتحوط بها المستثمرون حال تدني الحالة الاقتصادية وضعف الأوراق المالية، لافتا إلى أنّ حجم ما تم طرحه في البورصات العالمية يتراوح من 5 لـ6 أطنان، ما أسهم في هبوط الأسعار بشكل كبير أمس.

وتوقع نجيب، عودة الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال اليومين 43 جنيها، بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة)

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر، عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار، وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.