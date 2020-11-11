تكريم مدير التصوير محسن أحمد بمهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم

تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد، ظهر اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وتدير الندوة الناقدة غادة عصفور، ويتحدث خلالها "أحمد" عن مراحل حياته الفنية، وعمله مع كبار المخرجين والنجوم على مدار مشواره الفني.

وفي تمام الثانية ظهرا القاعة نفسها، يقام سيمنار عن علاقة الممثل بالمخرج، وتقدمها الفنانة سلوى محمد علي والمخرج أسد فولادكار.

وكانت أقيمت بالأمس ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم من بينهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد، حيث بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله - مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.

ووجه الفنان "عبد الله"، الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".

وروى "عبد الله"، موقفًا لا ينساه أثناء تقديمه مسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم والمخرج جلال الشرقاوي، قائلًا: "حزنت كثيرًا عندما وصفوني بأني سنيد عظيم، لكن بعد تفكير وجدت أن كلمة سنيد تأتي من السند والدعم وبالتالي ليست عيب".

وتمنى أن تشاهده والدته على شاشة التليفزيون، حيث توفت أثناء تصويره مسرحية "الهمجي" في الإسكندرية.

وأشار "عبد الله"، إلى أن الكاتب الراحل لينين الرملي والفنان محمد صبحي هما أصحاب فضل كبير عليه والسبب في دخوله عالم الفن واحترافه التمثيل، مؤكدًا أن "الله جعلنا أسباب لبعض وهذا ما فعله أثناء إخراجه لعدد من المسرحيات على مسرح الجامعة، وخرج منها العديد من النجوم مثل هاني رمزي وفتحي عبد الوهاب، ويقوم حاليًا المخرج خالد جلال بهذا الدور مع المواهب الجديدة في مركز الإبداع"، متابعًا: "لا يوجد فنان وصل لشهرة ونجومية كبيرة إلا وواجه صعوبات ومهما يقولون أن هناك محسوبية في الفن فلا تصدق حتى أبناء الفنانين لأن الوسطة لن تدخلني قلوب الناس" .