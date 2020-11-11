جامعة القاهرة توقع بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي اليوم

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء في الساعة الثانية ظهرا، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة واستجابة لرؤية مصر 2030، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

الوحدة تدعم الطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة وتقدم قروضا ميسرة للمشروعات الطلابية

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية في العام الجامعي أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، ما يعزز السلام والأمن المجتمعي، والوعي الإيجابي لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لديهم في الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي، وكذلك تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعة.

وتعمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، على 3 محاور هي: الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والتوعية وبناء الشخصية، ودعم المعارف والخبرات وذلك من خلال عدد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدة بالجامعة للطلاب.

وكان مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، وقع بروتوكول تعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL، أمس، وجامعة ولاية ميزوري، في مجال التعليم التنفيذي والاحترافي، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، وذلك في إطار سعي الجامعة لتحقيق أهداف جامعات الجيل الثالث.