"المجتمعات العمرانية" تجري أعمال توسعة لسوق "منافذ الخير" بالشروق

أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز.

واستهل "عبدالعزيز"، جولته، بتفقد أعمال توسعة السوق الحضارية "منافذ الخير"، حيث أجرى جولة مرورية على التوسعات الجارية بالأقسام المتخصصة، والتي تعد كامتداد "لمنافذ الخير" القائمة، مشيداً بما تمّ إنجازه بتلك الأقسام وإعدادها للتشغيل.

كما شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، متابعة مشروعات الزراعة بالمدينة، والمتضمنة مشروعات زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى إلى السادسة "عمارات"، ومنطقة إسكان المستقبل، مشيدًا بسير خطة العمل، مؤكّداً على أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تمّ إنجازه من زراعة وتجميل بتلك المناطق.

من جهته، أوضح "الغيطي"، أنَّ الأقسام الجديدة، تمّ تخصيصها لبيع سلع (اللحوم - الدواجن - الأسماك)، حتى يتمّ فصلها عن الأنشطة الأخرى، كما تمّ تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيبات بمشاركة المجتمع المدني.

وتابع: تضمنت الأقسام التي نفذت بمساحة 500م2، 16 منفذًا مجهزًا بما يلزم من مصادر (كهرباء – مياه)، ووصلات الصرف الصحي، إضافة إلى أرضيات وحوائط من البورسلين والسيراميك، بهدف التمكّن من النظافة على الوجه الأمثل، وحتى لا يتضرر أي من رواد المنافذ وجارٍ التجهيز والتشغيل قريباً.

وأشار إلى أنَّ الأقسام ستكون إضافة مهمة لتجربة السوق الحضرية لتحقيقها الموازنة السعرية للسلع المختلفة المقدمة للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في ظل توفير البديل لهم.

وفى سياق متصل، أكّد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار أعمال الزراعة مع تكثيف فرق العمل والصيانة أولاً بأول بمشروعات الزراعة والتجميل بمناطق العمارات كوسيلة جذب مهمة لإقامة السكان، مشيراً إلى أنَّ أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان المستقبل مستمرة تباعاً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع وإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف بكل قطاع يتم تجهيزه للزراعة، لتكتمل الصورة الحضارية لأول وأكثر مناطق تشهد كثافة سكانية بمدينة الشروق.