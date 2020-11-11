مستقر بمحال الصاغة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحال الصاغة ببداية تعاملات اليوم، الأربعاء 11 نوفمبر، وذلك بعد موجة من الارتفاعات شهدها المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين بين ارتفاع وانخفاض جنوني.

وجاء هذا الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع الإعلان عن اللقاح المقترح لفيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 934 و936 جنيهًا.

الذهب عيار 21

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 817 و819 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 700 و702 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6536 إلى 6552 جنيه.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

ويتوقع نادي نجيب؛ نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن المعدن الأصفر سلعة عالمية حساسة تتأثر بالعوامل الخارجية.

ونصح "نجيب"، المستثمرين والمقبلين على الزواج بشراء الذهب خلال فترة الانخفاض الحالية، قائلًا: "لو تقدر تشتري اشتري، وبلاش تبيع إلا للضرورة لأن الذهب طول عمره قابل للزيادة مش للنقصان".

فيما توقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز 1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلًا أو آجلًا.

وذكر أن أسعار اليوم مهما ارتفعت فإنّ مراكز شرائه جيدة مقارنة بأسعار الفترة المقبلة، إذ ارتفعت قيمة الأونصة العالمية نهاية الأسبوع فوق 1950 دولارًا، حيث ظهر إقبال على شراء الذهب الاستثماري مثل الكيلوات والسبائك عيار 24 والجنيهات عيار 21.

وأضاف "حامد"، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولارًا، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

وتوقع أن يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي، ما يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز أي مزيدًا من ضعف الدولار واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب أول أمس الاثنين، بأكثر من 32 دولارًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أكبر خسائر يومية في 7 سنوات.

ومع إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أنّ لقاحهما المشترك لفيروس كورونا أظهر فاعلية تتجاوز 90%، هوى المعدن الأصفر بأكثر من 97 دولارًا في جلسة أمس. في حين عزّز التفاؤل بشأن اللقاح من الرغبة في المخاطرة، استمرت الشكوك التي تلوح في الأفق بشأن تأثير ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8% أو ما يعادل 32.60 دولار، ليصل مستوى 1886.60 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.2% إلى 1885.89 دولار للأوقية.

وخلال ذات التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.69.