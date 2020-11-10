آخر أخبار مصر.. طرح 1011 شقة في 5 مدن جديدة وتراجع الذهب 3 جنيهات

دائمًا ما تكون الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

آخر موعد لتسجيل قراءات الغاز بعد 5 أيام

تستعد شركات الغاز الطبيعي وشركات التسويق وتحصيل الفواتيرلإغلاق تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي عبر الإنترنت، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 15 نوفمبر الحالي، إذ بدأ استقبال طلبات العملاء بتسجيل القراءات، في مطلع شهر نوفمبر، منعًا لوضع متوسط للاستهلاك وتراكم الفواتير.

الإسكان تطرح 1011 وحدة بـ5 مدن جديدة

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العرمانية لطرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة).

ومن المقرر أن يُسدد العميل 50 ألف جنيه مقدم حجز مع وجود أنظمة سداد ميسرة، على أن يتم الإعلان عن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر الحالي.

الذهب يتراجع 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 3 جنيهات خلال منتصف التعاملات، وذلك عقب ارتفاع لم يدم طويلًا، ليُسجل عيار 21 نحو 826 جنيهًا، وعيار 18 نحو 708 جنيهات.

"الإسكان" تقدم تيسيرات وتسهيلات لسكان المدن الجديدة

وقررت وزارة الإسكان منح تيسيرات وتسهيلات لمدة شهر، يُعفى خلالها المواطن من سداد غرامات التأخير، في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضب بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري - خدمي – استثماري – صناعي...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، على أن تسري هذه التيسيرات على من صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية.

عرض مسرحية "الوصية" 3 أيام على خشبة المسرح القومي

يستعد المسرح القومي بالعتبة لاستقبال العرض المسرحي "الوصية" يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الحالي، ولمدة ثلاث ليالٍ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وفي إطار مبادرة "ادعم جيشك".

القوى العاملة توفر 6 آلاف وظيفة براتب يصل لـ6 آلاف جنيه

وفرت وزارة القوى العاملة نحو خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الحالي نحو 6 آلاف وظيفة في أكثر من 33 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، برواتب تتراوح من 1200 جنيه حتى 6 آلاف جنيه، حسب درجة المؤهل وطبيعة وساعات العمل، وذلك للشباب الخريجين من جميع الفئات العمرية، ومن جميع المؤهلات الدراسية.

طقس الغد بارد ليلا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنّه يسود غدًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

إطلاق أولى رحلات الأقصر وأسوان يوم 19 نوفمبر

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق أولى رحلات قطار الشباب لمدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الحالي، وذلك نظير سداد مبلغ قيمته 800 جنيه بالمديرية، بأسبقية السداد للمديرية، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train، بشرط أن يكون السن من 18 حتى 40 عامًا، ولا يسمح باصطحاب أطفال أو أسر نهائيًا.