3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 21 بــ819 جنيها

عاودت أسعار الذهب الارتفاع بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، في ثاني أيام أسبوع عمل البورصة العالمية، بعد أن كانت الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا أمس.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب المختلفة من عيار 24 و21 و18، في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 934 و936 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 817 و819 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 700 و702 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و552 جنيها.

الفرق بين الذهب الأصلي والصيني

وقدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، لـ"الوطن"، نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، تتمثل في الحصول من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر، ويجب شراء الذهب من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل.

ويجب أن يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب العلم أنّ درجة لمعان الذهب الصيني، أعلى من الطبيعي بسبب إضافة المواد الكيميائية له، ويتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه بشكل أفضل.

نصائح عند شراء الذهب

وأوضح موقع ويكي هاو، نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، شملت فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر خاصة حول الحواف، كما يجب البحث عن العلامات الدالة على أنّ الذهب حقيقي من وجود الدمغة، ويمكن اختباره بالمغناطيس، لكنه غير شامل أو قطعي لتأكيد حقيقة الذهب، كما أنّ المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، لن تكون مفيدة في هذا الاختبار.