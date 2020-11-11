"مستقبل وطن" يتحمل تكاليف التصالح في مخالفات المباني لـ46 أسرة بالجيزة

أعلن حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، برئاسة محمد سعيد هلال، تسليم 46 أسرة من أبناء المركز إيصالات دفع قيمة التصالح في مخالفات المباني التي قاموا بها، وذلك في اطار خطة الحزب على مستوى الجمهورية بدفع قيمه المصالحات لأكثر من 27 ألف حالة بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية وتفعيل مبادرة حياة كريمة لكل المصريين، وكذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذ توجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام ونائب رئيس الحزب، وتحت اشراف النائب عادل ناصر الأمين العام لمحافظة الجيزة.

حضر مراسم التسليم كل من أمين التنظيم وأمين الثقافة والفنون والرياضة بمركز ابوالنمرس، وأكد محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز النمرس، أن الحزب دائما صادق فى كل وعوده ويضع هموم ومشاكل المواطن نصب عينيه.

وعقد "هلال" ورمضان العزالي الأمين المساعد للحزب بالمركز، وحسن العفش الأمين المساعد للحزب بالمركز اجتماعًا، أمس الأول، مع أعضاء هيئة مكتب الحزب وقيادات مستقبل وطن بالمركز، لوضع خطة عمل الحزب الفترة المقبلة لخدمة المواطن، وتكثيف كل الجهود حتى يشعر المواطن بالخدمة على أرض الواقع.

كما تقدم "هلال"، بالشكر والتقدير والعرفان لأعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز أبوالنمرس لما بذلوه من جهد كبير خلال انتخابات مجلس النواب، وفجر "هلال" مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إعادة هيكلة الحزب ممثلًا في وحداته الحزبية وأماناته لتتناسب مع المرحلة المقبلة.

وذكر أمين الحزب بمركز النمرس، أن العمل والإخلاص هو الطريق الوحيد للعمل الحزبي بمستقبل وطن، من أجل الارتقاء بمبادئ الحزب ورفعة مصر وتقدمها.