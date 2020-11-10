"الشعب الجمهوري" يزاحم "مستقبل وطن" أملا في حصد 4 مقاعد بالمنيا

جاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية من حيث عدد المرشحين الذين يخضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمنيا، إذ يخوض 4 من مرشحيه المعركة مقابل 9 مرشحين لحزب مستقبل وطن.

في الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي، المخصص لها 3 مقاعد، يواجه اللواء سامي سنوسي مرشح الشعب الجمهوري، 3 منافسين من حزب مستقبل وطن هم: مجدي ملك مكسيموس، محمد نشأت محمد حسن وشهرته محمد نشأت العمدة، وتوحيد تامر علي، إضافة إلي علاء الدين فيصل مهني مكادي، نائب سابق، عن حزب الاصلاح والتنميه، والدكتور سمير رشاد أبو طالب، عن حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها العدوة ومغاغة وبنى مزار، المخصص لها 4 مقاعد، يواجه المرشحان أحمد عبد المحسن حته ومصطفي خالد فتح الباب، عن الشعب الجمهوري، 6 مرشحين أخرين، بينهم سعودي عبد الرحمن، عن حزب مستقبل وطن إضافة إلي كل من: إيهاب عبدالعظيم جابر أحمد عن حزب الوفد الجديد، محمد بدوى محمود، عن حماة الوطن، حماده محمد محمد "مستقل"، حسين حسني حسين غيتة عن المصري الديمقراطي، وعبدالوهاب مكرم عبد اللطيف، عن الإصلاح والتنمية.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي المخصص لها 3 مقاعد، يواجه هيلا سيلاسي غني ميخائيل، عن الشعب الجمهوري، كلا من "رياض عبدالستار حسن، ومحمدعبد الحكيم أبو زيد، مرشحان عن مستقبل وطن، إضافة إلي محمد عامر حلمي عن الإصلاح والتنمية، حازم محمد عبد الهادي مستقل، ومحمد مصطفى محمود مستقل.

وكانت نتائج الجولة الأولي لانتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا، أسفرت عن إجراء جولة إعادة في جميع الدوائر الخمس التي جرت فيها الانتخابات، وخرج 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن من الجولة الأولي، بينهم النائب عمرو غلاب، أمين عام الحزب بالمحافظه، فيما يخوض 9 من مرشحي الحزب جولة الإعادة.

كما يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن الإصلاح والتنمية، وحماة الوطن 2، والوفد الجديد 1، والمصري الديمقراطي 1، وقد نجح 10 مستقلين في الوصول لجولة الإعادة.