الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، والعريش، مع استمرار الشعور بالبرودة في الليل على أغلب الأنحاء، لذلك ننصح بارتداء الملابس الخريفية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 24 والصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 19.

مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 17.

بورسعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

دمياط: العظمى 25 والصغرى 18.

الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 14.

السويس: العظمى 25 والصغرى 16.

العريش: العظمى 25 والصغرى 14.

طابا: العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 9.

شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 27 والصغرى 19.

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 16.

بني سويف: العظمى 25 والصغرى 16.

المنيا: العظمى 25 والصغرى 14.

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 13.

سوهاج: العظمى 27 والصغرى 15.

قنا: العظمى 27 والصغرى 15.

الأقصر: العظمى 28 والصغرى 15.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 17.

الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 13.

حلايب: العظمى 28 والصغرى 24.