"التعليم العالي" تعتمد 228 مليونا لمشروعات جامعتي أسيوط وقناة السويس

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتي أسيوط وقناة السويس بمبلغ 228 مليون جنيه للعام المالي 2020-2021، بهدف استكمال المشروعات والمباني وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة بالجامعتين.

وأضاف وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ تخصيص مبلغ 210 مليون جنيه لجامعة أسيوط، منها 200 مليون جنيه لإنشاء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بأسيوط، وتخصيص 10 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات للأقسام المختلفة بمستشفى الراجحي للكبد بأسيوط.

وفيما يخص جامعة قناة السويس، أشار عبدالغفار، إلى أنَّه تمّ تخصيص 18 مليون جنيه للجامعة، منها 10 ملايين جنيه لاستكمال تجهيزات مبنى معامل كلية الطب البشري، و8 ملايين جنيه لإنشاء مبنى إدارة، وكلية حاسبات، وكلية ألسن بالإسماعيلية.