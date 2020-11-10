وزير التعليم العالي: لدينا تحالف لإنتاج لقاح مصري

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك مليارات حول العالم، ينتظرون ظهور لقاح فيروس كورونا، وهناك 87 لقاحا في العالم حاليا، بينهم 52 لقاحا وصل إلى التجارب على البشر، ومن المتوقع أن يصل نسبة 15% فقط، من الـ87 لقاحا إلى مرحلة التصنيع.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن عملية الإنتاج تستغرق في الأوقات العادية 10 سنوات، لكن ما يحدث الآن، هو تسارع في الإنتاج.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها تحالف لإنتاج لقاح، وانتهت من التجارب على الحيوانات، ووصلت إلى مرحلة مهمة، والتسارع لإنتاج اللقاح في العالم، يتيح إمكانية تسريع مراحل التجارب الإكلينيكية.

وكشف، أن وزارة الصحة تعاقدت مع الجهات المختلفة لتوفير لقاحات، ووصلوا إلى مراحل متقدمة، لتكون مصر جزء من التجارب والحصول على اللقاحات بعد تصنيعها، لكن اللقاح المصري مختلف، ويصنع في المركز القومي للبحوث، وعن طريق المعامل المصرية، مثل أي دولة في العالم.

ولفت إلى أن اللقاح المصري، يطوره علماء مصريون من الألف إلى الياء، وانتهوا من اختبارات التحدي، واختبارات الفئران والحيوانات، والقرود، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية، وسيتم مراجعة الملف كاملا من منظمة الصحة العالمية قبل منح التصريح بالتنصيع.

وعن دواء شركة "إيلي ليلي"، قال وزير التعليم العالي، إن مصر ستعقد اجتماعا غدًا لهذا الغرض، مع رئيس الحكومة وإمكانية تصنيعه في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و 6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.