تزامنا مع الموجة الثانية من كورونا.. أسعار الكمامات والمطهرات في السوق

ونحن على أعتاب فصل الشتاء، يتخوف الكثيرون من موجة ثانية من فيروس كورونا، ويعتقد البعض أنها ستكون أكثر عنفًا وشراسة من الأولى، وقد أكدت الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها فرض غرامة على عدم ارتداء كمامة، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات خير الأيام الماضية.

وتعتبر الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا هي ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بالمطهرات والكحوليات.

وبهذه المناسبة تستعرض "الوطن"، أسعار الكمامات وأنواعها في الصيدليات ومنافذ بيع القوات المسلحة أو الشرطة، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة.

الكمامة العادية

وهي الكمامة الأكثر انتشارًا، وهي تتوفر في الصيدليات ومنافذ بيع القوات المسلحة، والسوبر ماركت، ويبدأ سعرها من جنيهان، وتصل إلى 10 جنيهات، حسب الخامة، وتستخدم ليوم واحد فقط، ويفضل ألا تستخدم لأكثر من 8 ساعات.

وهناك علب كمامات طبية للأطفال، ويبلغ سعر العلبة ما بين 200 إلى 250 جنيهًا، وهي تحتوى على 50 كمامة.

ويجد الإشارة إلى أنه عند شراء تلك الكمامة يجب الانتباه باختيار الكمامة المضغوطة، وليست التي تم خيطتها.

تأكد أن الطبقة الخارجية للكمامة تحتوي على مادة مقاومة للفيروسات والميكروبات.

يجب أن تحتوي الكمامة على ثقوب صغيرة للتنفس والتهوية.

الكمامة N95

وهذه الكمامة غالبا يستخدمها الأطباء والممرضون عند التعامل مع المرضى، وهي الأكثر أمانًا، ويبلغ متوسط سعر الواحدة ما بين 20 إلى 30 جنيها، أما ذات الفلتر، فتبدأ من 25 إلى 250 جنيهًا.

وتلك الأنواع يمكن استخدامها لأكثر من يوم، بشرط أن تكون مخصصة لهذا الغرض، وأن يتم تعقيمها باستمرار.

الكمامة ذات الفلتر المعقم

وهذا النوع من الفلتر يمكن من خلال شراء من مواقع التسوق الإلكتروني، وهي تبدأ من 120 إلى 450 جنيه.

الكمامة القماش

ويبدأ سعر هذا النوع من الكمامات من 10 إلى 25 جنيهًا، لكن يجب الانتباه إلى أنها لا تحمي من فيروس كورونا، لكنها تحجب الأتربة وتقلل من تلوث الهواء.

ويمكن الحصول على الكمامة القماش من خلال منافذ التموين بسعر 8.5 جنيه للواحدة.

يجب غسل الكمامة يوميًا بماء عند درجة حرارة مناسبة.

ويفضل استخدام الكلور وغسلها بشكل منفرد.

ويفضل أن يتم كي الكمامة قبل ارتدائها.

يمكن ارتداء هذه الكمامة من 40 إلي 55 مرة فقط.

أسعار الفيس شيلد

وتراوحت أسعار "الفيس شيلد" بالصيدليات أو على مواقع التسوق الالكتروني بين 40 جنيهًا و120 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار الفيس شيلد المخصص للأطفال من 20 جنيها.