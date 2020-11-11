"القومي للبحوث" يناقش الانتقال للتجارب الإكلينيكة على لقاح كورونا

عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعا صباح أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، د.محمد هاشم رئيس المركز، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش الاجتماع متابعة الجهود البحثية فى مجال مواجهة جائحة كورونا، واستعراض آخر النتائج التى توصل إليها الفريق البحثى الخاص بالمركز، ومدى استعدادها للانتقال لمرحلة التجارب الإكلينيكة الخاصة باللقاح.

وأكد د. عبد الغفار على تحقيق التعاون والتكامل بين جهود الباحثين بالمركز والجهات العلمية المختصة للوصول لنتائج علمية دقيقة، وتحقيق واجتياز الاشتراطات العلمية اللازمة طبقا للمواصفات العالمية مع مراعاة عامل الزمن والوصول لمرحلة التجارب الاكلينيكة فى أسرع وقت ممكن، وأشاد الوزير بالدور الذى يقوم به المركز، وما يتميز به من تخصصات علمية ومهارات الباحثين العاملين به

واستعرض الاجتماع النتائج الايجابية التى حققها المركز خلال الفترة الماضية ف مجال التميز العلمى، حيث تم تجديد الآيزو 9001 للمركز وحصول 3 معامل جديدة على شهادة الآيزو ليصل عدد المراكز المعتمدة بالمركز إلى 19 معمل

كما قدم الوزير التهنئة للمركز لحصوله على 8 جوائز من بين جوائز الدولة، وحصول باحثيه على المركز الأول بجوائز الأفراد بأكاديمية البحث العلمى برصيد 16 جائزة، كذلك مشاركة المركز فى مشروع الجينوم المصرىناقش المجلس عددا من موضوعات الترقيات والتعيينات الخاصة بشئون الباحثين ف المركزوقرر الاجتماع تنظيم دورات تدريبية للباحثين لرفع مهاراتهم البحثية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، واشتراط الحصول عليها للترقية

حضر الاجتماع د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، د. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية